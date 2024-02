Merval, da Globo, mente e propaga fake news para agredir Lula e defender Israel

Apoie o 247

247 – O jornalista Merval Pereira, do Globo, propagou uma fake news, nesta segunda-feira, para atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ergueu sua voz para denunciar o genocídio perpetrado pelo estado de Israel contra o povo palestino. Em artigo publicado no Globo, ele afirmou que o presidente se tornou defensor do Hamas – o que é uma grave mentira, uma vez que, em todas as suas declarações, Lula sempre condenou o ataque de 7 de outubro, em Israel.

"No momento em que você se torna defensor das ações do Hamas, a ponto de ser elogiado numa declaração formal do grupo terrorista, está prejudicando os palestinos que não têm nada a ver com terrorismo", disse Merval, que também cobrou um pedido de desculpas do governo brasileiro. "A única maneira de Israel voltar atrás na declaração de que Lula é persona non grata seria o Brasil pedir desculpas, mas não acredito que isso possa acontecer", escreveu.

