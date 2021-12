Merval delira e diz que eleitores de Lula podem migrar para o ex-juiz suspeito Moro

Colunista do Globo já declarou seu apoio ao ex-juiz que corrompeu o sistema judicial, segundo a suprema corte brasileira, e destruiu a economia nacional edit

247 – O colunista Merval Pereira, que já declarou seu apoio ao ex-juiz Sergio Moro, declarado suspeito pela suprema corte brasileira e apontado pelo Dieese como responsável pela destruição de 4,4 milhões de empregos no Brasil, hoje afirma, em sua coluna , no Globo, que o eleitor de Lula pode migrar para Moro. "Nunca o voto útil terá tanta importância quanto na eleição presidencial do ano que vem", afirma.

"Muitos eleitores que hoje apostam em Lula, mas não são petistas, podem virar-se para Moro se ele demonstrar nas pesquisas de opinião que tem condições de superar Bolsonaro para assumir o papel de anti-Lula. Os eleitores de centro-direita, que continuam rejeitando o ex-presidente Lula, podem aderir a Moro, tirando as chances de candidatos do mesmo grupo, como o governador de São Paulo, João Doria, ou outros menos votados", escreve, em seu momento delírio.

Informação publicada hoje na coluna de Mônica Bergamo revela que o TCU determinou investigação sobre como Moro pode ter se tornado multimilionário com seus contratos com a empresa estadunidense Alvarez & Marsal, que lucrou com a quebra das construtoras brasileiras após decisões tomadas pelo ex-juiz. Saiba também como apoiar o documentário de Joaquim de Carvalho sobre o patrimônio de Moro e Deltan Dallagnol.

