Merval diz que Bolsonaro é um marginal e pede união nacional pela democracia

247 – O jornalista Merval Pereira, do Globo, que apoiou o golpe de estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff e a prisão política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que fosse implantado um choque neoliberal na economia brasileiro e o assalto a riquezas nacionais, hoje declara que Jair Bolsonaro é um marginal e pede união nacional pela democracia.

"Depois do que aconteceu em Brasília, Bolsonaro passa a ser não o líder da direita brasileira, mas de um bando de golpistas que escolheram a ilegalidade sob seu estímulo, até mesmo orientação. Inevitável comparar o vandalismo dos bolsonaristas com o que aconteceu, dois anos atrás, no Capitólio em Washington. A motivação é a mesma, impedir a alternância no poder. Naquela ocasião, tentaram impedir que o Congresso oficializasse a eleição de Joe Biden", escreve Merval .

"A expulsão branca do Exército não impediu que se transformasse no representante das reivindicações dos militares no Congresso, garantindo mandatos seguidos de deputado federal. O capítulo final dessa tragédia brasileira não foi sua chegada à presidência da República, nem a fuga patética para a Disney. Ainda não sabemos onde isso vai parar, e nunca foi tão necessária uma união nacional pela democracia", finaliza.

