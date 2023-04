Merval diz que diálogo entre Boulos e Datena expõe a fragilidade do governo Lula

Apoie o 247

247 – O colunista Merval Pereira, do Globo, analisou o teor do diálogo vazado de uma conversa do apresentador José Luiz Datena com o pré-candidato do Psol à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. "Surpreendente a começar pelo simples fato de ter sido gravada em vídeo o que seria, segundo Boulos, uma conversa privada. Quem estaria numa mesa como aquela com o celular ligado sem que soubessem ou quisessem? Além desse espanto inicial, a maneira como Boulos, um campeão de votos, ouve atentamente Datena demonstra que leva a sério os conceitos emitidos e chega a concordar em certo momento, afirmando 'este é o tema', quando Datena fala em 'peitar o Lula' para que uma chapa Boulos-Datena tenha o apoio do PT na disputa pela prefeitura", escreve Merval, em sua coluna no Globo.

"A conversa gira em torno de assuntos delicados, como o futuro de Lula no governo, a chance de o presidente não conseguir lidar com a crise econômica e de levar Boulos junto na derrocada. Datena diz que não sabe se Lula 'aguenta o mandato' e faz uma análise da situação do PT em relação a Lula e ao próprio Boulos. 'O PT não gosta do Lula. E não gosta de você também'", prossegue Merval.

Merval lembra que "o PT ontem mesmo, diante da repercussão do vídeo, começou a cogitar a filiação de Boulos a seus quadros, por ter candidatos próprios com força para derrotá-lo."

