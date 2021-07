Merval diz que há corrupção militar no Ministério da Saúde

247 – O jornalista Merval Pereira, do Globo, dedica sua coluna desta quinta-feira ao tema da corrupção militar no governo de Jair Bolsonaro. "Como uma pessoa como o cabo Dominguetti, que não sabe se expressar, escreve português errado, está à frente de um negócio de R$ 1,5 bilhão? A troco de que ele tem acesso ao segundo na hierarquia do Ministério da Saúde?", questiona.

"Por essas e outras, não tivemos vacinas no tempo certo. As negociações sérias não encontraram caminhos no ministério, porque certamente, tudo leva a crer, está montado lá dentro um grupo que controla as compras de medicamentos. O mais grave é que, nesse grupo, estão muitos militares, de todas as patentes. Teoricamente, o general Pazuello, quando assumiu a Saúde, chamou-os para controlar a situação que já existia, e muitos foram cooptados pelos esquemas já estabelecidos", afirma.

"Há grupos de atravessadores de qualquer negócio. O tenente-coronel Marcelo Blanco, outro ex-membro da direção do ministério que descobriu sua veia de negociador, saiu e criou uma empresa de venda de insumos médicos, negocia de vacina a criptomoeda; e o cabo da PM Dominguetti, da mesma forma, nas horas vagas faz negócios com o alto escalão da Saúde auxiliado por militares seus superiores", finaliza.

