Merval diz que Monark é um ignorante a quem milhões deram um microfone

247 – "A banalização, pela repetição de argumentos vulgares, de certas situações que já mereceram, ou mereceriam, repúdio por parte da sociedade, é marca desse nosso mundo digital, em que qualquer um tem a seu alcance instrumento de amplificação de seus pensamentos, que antes não iam além das mesas de botequins ou conversas privadas, que só afetavam seus participantes", escreve o jornalista Merval Pereira, em sua coluna desta terça-feira no Globo.

"Parece ser o caso do podcaster Monark, um ignorante a quem milhares deram um microfone e um canal de internet, e do deputado Kim Kataguiri, um liberal 'à outrance', que não distingue os limites razoáveis para suas posições. Esse regime de 'vale-tudo', na cabeça de Kataguiri, levaria a que o nazismo não fosse criminalizado para que a sociedade debatesse abertamente seus conceitos e objetivos e os repudiasse nas urnas", prossegue o jornalista.

"A contrapartida seria termos que ouvir políticos do Partido Nazista defendendo a morte de judeus, ciganos, negros, homossexuais, pessoas com deficiência, questão já superada pela ética da convivência humana em sociedades minimamente civilizadas, que leva à empatia com os sofredores e à solidariedade com as minorias, que devem ser protegias pela lei", aponta ainda Merval.

