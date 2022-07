Merval Pereira: candidatura de Bolsonaro deveria ser impugnada

Para o colunista do Globo, não sofrer nenhuma punição pela "campanha política" no Palácio "é sinal dos tempos" edit

247 - Em sua coluna publicada nesta terça-feira (19) no jornal O Globo, o jornalista Merval Pereira afirma que a candidatura de Jair Bolsonaro (PL) "deveria ser impugnada". "Recebeu embaixadores no Palácio do Planalto para fazer campanha política. Mentiu, distorceu fatos, citou fake news. Os embaixadores devem ter ficado chocados", continua. "Não sofrer nenhuma punição é sinal dos tempos".

De acordo com o jornalista, "nunca se viu na história da diplomacia um presidente da República convocar embaixadores para falar mal de seu próprio País".

Bolsonaro, diz Merval, faz "uma tentativa de golpe e os mecanismos constitucionais não o controlam para impedir uma situação dessa, que é inaceitável".

