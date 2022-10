Merval Pereira, do Globo, indica voto em Lula

Jornalista, no entanto, não fez sua autocrítica por ter apoiado o golpe de estado que abriu as portas para o fascismo edit

247 – O jornalista Merval Pereira, do Globo, que fez campanha pelo golpe de estado de 2016 e pela prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, declara hoje voto no petista, sem fazer autocrítica por suas atitudes do passado. "O fato é que os ataques às instituições democráticas, e à própria forma de governo que impõe limites ao presidente através de outros poderes da República, fizeram de Bolsonaro uma ameaça permanente, além de criar um ambiente de intranquilidade no país que não pode terminar em boa coisa. Vencedor, Lula terá que governar com uma equipe muito além do PT, o que não quer dizer que não haverá embates ideológicos num eventual governo petista", escreve Merval, em sua coluna .

"Mas a história de Lula dá mais garantias da prevalência de bom senso no futuro que a de Bolsonaro, marcada por permanente tensão entre sua visão personalista e as instituições a que pertenceu, inclusive o Exército, do qual usou e abusou durante os últimos anos", prossegue.

