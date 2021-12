Merval Pereira rasga a fantasia e revela que sempre votou no PSDB e seu candidato é Moro

Jornalista porta-voz da Rede Globo e do lavajatismo não poupou elogios a Sergio Moro, assumindo seu voto no ex-juiz condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Lula edit

247- Em entrevista concedida ao jornal O Globo para falar sobre sua trajetória de vida, após ser eleito presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL), Merval Pereira não escondeu sua opção pessoal pela direita e teceu diversos elogios ao ex-juiz parcial Sergio Moro, assumindo seu voto no lavajatista nas eleições presidenciais de 2022.

Na entrevista que concedeu a Zuenir Ventura, Merval diz que “a partir do mensalão nunca pensei no PT como solução, sempre votei nos candidatos do PSDB. Em 2018, anulei o voto”.

“O PSDB, que sempre disputou com o PT a hegemonia política do país, se desmontou, está completamente destruído pelas brigas internas”, acrescentou.

Ao ser questionado sobre o quadro de presidenciáveis nas eleições de 2022, ele defendeu que Moro “é um bom candidato, começou bem, está com visão boa”.

Ele seguiu com os afagos ao ex-juiz parcial. “Anunciar o Affonso Celso Pastore como orientador econômico é um bom sinal, porque é um economista brilhante, uma pessoa que faz parte de um grupo de pensamento econômico que já fez o Plano Real. É um liberal, acha que o Estado não tem que ser nem mínimo, nem máximo, quer abrir a economia para o mundo”.

