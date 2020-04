Merval reconhece que Bolsonaro já deu vários motivos para ser derrubado

247 – O jornalista Merval Pereira, do Globo, reconhece que Jair Bolsonaro cometeu crimes e, portanto, deu motivos para ser impedido, em sua coluna desta terça-feira. "Bolsonaro, por sua vez, já deu diversas razões para ser impedido, esta última tendo sido apenas mais uma das transgressões que poderiam lhe custar acusações de crimes de responsabilidade. O presidente Jair Bolsonaro testa constantemente os limites: avança, e diante de reações fortes, volta atrás", escreveu.

"Mas até quando faz isso, mostra seu espírito totalitário. Ele tem que obedecer à Constituição, e não falar que é a Constituição. O entendimento dele sobre o que é democracia é completamente nulo, e por objetivo político, não por ignorância – embora seja ignorante em muitas coisas", afirma.

"Na questão política, ele não quer dar espaço para outros poderes, não aceita ser limitado por ninguém, o que mostra o seu espírito autoritário. As cenas de domingo são inaceitáveis. As faixas que ele disse serem infiltradas foram feitas da mesma maneira, colocadas em pontos estratégicos, ele sabia perfeitamente o que aconteceria. Poderia ter mandado abaixar as faixas, se realmente não concordava com elas", finaliza.

