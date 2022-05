Merval reconhece que instituições não funcionam, quando militares se metem em eleições

Apoie o 247

247 – O jornalista Merval Pereira, do Globo, que apoiou o golpe de estado institucional contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi afastada sem crime de responsabilidade, hoje reconhece que há algo de errado com as instituições quando militares decidem se meter em eleições. "Os tempos que estamos vivendo podem favorecer que situações impensáveis numa democracia sejam normalizadas, como se fizessem parte de um diálogo saudável. Não há nada de saudável, no entanto, no envolvimento de militares no debate das urnas eletrônicas", escreve ele, em sua coluna . "Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e os líderes políticos estão caindo numa armadilha institucional quando colocam os militares em condições de igualdade com os Três Poderes da República nessas conversações", acrescenta.

"Em tempos normais, militares não teriam nada a ver com o que acontece no país na área política, pois a disputa política não pode ser transformada em questão de segurança nacional. Mas estamos em tempos estranhos", finaliza.

