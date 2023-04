Merval responsabiliza bolsonarismo pelo massacre de Blumenau

Apoie o 247

ICL

247 – O colunista Merval Pereira responsabiliza o bolsonarismo, ideologia de extrema direita que foi alçada ao poder no Brasil após o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff e a prisão política do presidente Lula, pelo massacre de Blumenau. "O clima de ódio e violência que estamos vivenciando nos últimos tempos, oriundos do período em que o bolsonarismo começou a implantar suas raízes, é filho do despertar dos instintos primitivos de indivíduos antissociais que viviam contidos pelos ditames e valores majoritários numa sociedade democrática e sentiram-se liberados para falar, e fazer, qualquer coisa. Como agia seu líder político, saído dos círculos morais mais baixos da sociedade para influenciar seguidores que identificaram por meio de metodologias tecnológicas que se mostraram tristemente eficazes", escreve o jornalista, em sua coluna no Globo.

"São cidadãos que se sentiam rechaçados, esquecidos, até mesmo rejeitados pela onda, que parecia francamente majoritária, do politicamente correto, do identitarismo, do globalismo, instrumentos da esquerda para se impor. Quando Lula tinha 80% de aprovação, no segundo mandato, os petistas desdenhavam esses 20%, perguntando em que mundo viviam. Pois viviam nas sombras, remoendo suas feridas, buscando um sentimento de pertencimento que Bolsonaro lhes deu", acrescenta.

"Abrir a compra por cidadãos de armamentos praticamente sem controle é uma oferta de fortalecimento a esses grupos fora da lei. Está provado que a criação de CACs (colecionadores, atiradores desportivos e caçadores) proliferou justamente para legalizar armas do crime organizado, e os ataques frívolos com armas em disputas banais e discussões de bar estão à nossa vista. Alimentar a violência com esse tipo de atitude irresponsável só pode criar uma sociedade patológica, onde tudo é possível, até assassinatos a machadadas de crianças", finaliza.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.