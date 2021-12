Merval tenta convencer Alckmin a desistir de ser vice de Lula

Apoie o 247

ICL

247 – O colunista Merval Pereira, do Globo, que fez campanha pelo golpe de estado de 2016, contra a ex-presidente Dilma Rousseff, e pela prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2018, não esconde seu incômodo com uma eventual chapa Lula-Alckmin, que, segundo o marqueteiro Renato Pereira, vencerá a disputa presidencial em primeiro turno . "Do jeito que as coisas vão, Alckmin corre o risco de perder a vez na disputa pelo governo de São Paulo, em que era o favorito, e de ficar sem a Vice-Presidência na chapa do PT", escreve ele, em sua coluna desta quinta-feira.

"São Paulo é um estado antipetista, e dificilmente Alckmin conseguirá fazer com que seus potenciais eleitores o apoiem na chapa de Lula. Mesmo que desista dessa aventura, já não tem mais a segurança de que disputará o governo do estado na condição de favorito, pois os demais candidatos já estão armando seus palanques, e dificilmente os eleitores antipetistas esquecerão a adesão extemporânea de Alckmin à campanha de Lula", acrescenta, sem levar em consideração que Fernando Haddad lidera as pesquisas, no cenário sem Alckmin.

Diante da coluna, há uma reflexão a se fazer. Se Merval, o mais antipetista dos jornalistas brasileiros é contra a aliança, talvez ela seja mesmo capaz de garantir a vitória em primeiro turno, como diz Renato Pereira .

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE