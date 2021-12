Merval vê guinada à esquerda na América Latina e diz que Alckmin tem expectativa de poder

Apoie o 247

247 – O colunista Merval Pereira insinua, em sua coluna desta terça-feira, que o ex-governador paulista Geraldo Alckmin estaria buscando se aliar ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em razão de interesses pessoais. "A boa convivência política, mesmo com adversários figadais, significa amadurecimento democrático. Mas aderir a um projeto de poder político que não mudou nada depois dos escândalos do mensalão e do petrolão significa uma capitulação justificada apenas pela expectativa de poder a que tentou chegar pelo voto e foi, por duas vezes, impedido pelo próprio Lula", diz ele, em sua coluna no Globo .

"O pêndulo político parece estar se inclinando novamente para a esquerda na América Latina, com a vitória de Gabriel Boric no Chile, depois de México, Argentina e Peru. Será um ambiente amigável para Lula. Alckmin, por fim, poderá tornar-se presidente em exercício", finaliza.

