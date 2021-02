Merval vê PSDB 'se desmilinguir' e relança campanha por Luciano Huck em 2022

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, nesta quarta-feira (4), o jornalista Merval Pereira afirma que o "PSDB parece se desmilinguir, e não é à toa que o ex-presidente Fernando Henrique insiste na candidatura de Luciano Huck". Segundo Pereira, "um grupo de tucanos já abriu conversas com o Cidadania, mas quer que surja daí um novo partido, com outro nome, o que não agrada a Roberto Freire, seu presidente".

"Rede e Partido Verde já conversam também sobre fusão com o Cidadania, que pode até mesmo receber o deputado federal Rodrigo Maia. Juntamente com ACM Neto, o ex-presidente da Câmara mantinha contato constante com Huck, o que ficou prejudicado pelos recentes movimentos do DEM", acrescenta.

De acordo com o jornalista, "Huck tem acesso ao eleitorado nordestino, o que lhe coloca à frente de outros candidatos do mesmo grupo (PSDB, DEM e MDB e Cidadania), como João Doria. Mas é o que bolsonaristas consideram 'adepto de uma agenda identitária de esquerda', um liberal-progressista que não seria bem aceito pelos liberais-conservadores e conservadores".

"Pode transformar-se na alternativa à polarização entre PT e Bolsonaro. Mais palatável para eleitores liberais do que Ciro Gomes, que também disputa, desde 2018, esse espectro da centro-esquerda".

