Merval vê terceira via morta e prepara discurso para apoio ao bolsonarismo

247 – O colunista Merval Pereira, um dos mais mais influentes do Globo, da família Marinho, escreve nesta terça-feira sobre a fragilidade da chamada "terceira via", em uma coluna que também prepara terreno para uma nova adesão ao bolsonarismo. "Se existisse a possibilidade de surgir um candidato alternativo que unisse a centro-direita contra Lula e Bolsonaro, talvez ele pudesse chegar ao segundo turno. Mas não existe nenhum Macron no mercado político brasileiro que afaste do segundo turno um dos polos extremos do nosso espectro, e não por falta de eleitores. Por falta de interesse dos políticos", escreve Merval, insistindo no erro de classificar o centrista Lula, que governou para todos os brasileiros, como "extremista".

"Hoje, há um antibolsonarismo talvez mais forte que o antipetismo, amenizado diante da tragédia que Bolsonaro representa para o país", reconhece Merval, para, logo em seguida, preparar terreno para um discurso de adesão ao bolsonarismo. "Mas o antipetismo está sendo reativado com força nas redes sociais. A cada momento em que Lula defende o aborto sem contextualizações ou orienta seus seguidores a 'esculachar' os políticos em suas residências, como seus radicais fizeram em 2018 na casa da ministra do STF Cármen Lúcia em Belo Horizonte, para pressioná-la a colocar na pauta do STF a discussão sobre sua prisão, mais ajuda o trabalho de Bolsonaro. Lula fortalece os que votaram numa suposta economia liberal de Guedes quando fala em fim do teto de gastos, critica as privatizações ou a reforma trabalhista", finaliza.

