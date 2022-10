Merval volta a apontar parcialidade de Moro e diz que ele pode ter se tornado cúmplice do golpe de Bolsonaro

Ex-juiz suspeito assessorou Jair Bolsonaro no debate da Band edit

247 – O ex-juiz suspeito Sergio Moro, que prendeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para eleger Jair Bolsonaro, de quem foi ministro, e quebrou praticamente todas as construtoras brasileiras, desempregado mais de 4 milhões de trabalhadores, segundo o Dieese, voltou a ser alvo do colunista Merval Pereira, do jornal O Globo.

"Ver Moro trabalhar como assessor do presidente durante o debate da Band no domingo, depois de ter rompido com seu governo devido justamente ao trabalho de Bolsonaro de impedir investigações de corrupção para proteger seus filhos e amigos, só tem uma explicação: seu objetivo desde sempre foi atingir o ex-presidente Lula, numa atuação motivada não apenas pelo combate à corrupção, mas também por uma tendência ideológica que perdoa os erros dos que lhe são semelhantes, mas não os de seus adversários", escreveu o jornalista, em sua coluna de hoje.

"Dir-se-á que Moro continua obcecado por impedir que Lula volte à Presidência, o que justificaria seu apoio a Bolsonaro. Os fins justificam os meios. Nesse caso, porém, 'um valor mais alto se alevanta', uma questão maior a proteger, a democracia. Não ver que incorporar-se à maioria que Bolsonaro parece já ter no Congresso faz com que seja cúmplice de um possível golpe de Estado já em gestação não é ser ingênuo", acrescentou Merval.

