Miliatares gastam 52 mil reais com bacalhau

Enquanto o Brasil enfrenta o regresso da miséria, alta taxa de desemprego e as mazelas da informalidade, a Aeronáutica gasta 52 mil reais em um carregamento de lombo de bacalhau edit

247 - Enquanto o Brasil enfrenta o regresso da miséria, alta taxa de desemprego e as mazelas da informalidade, a Aeronáutica gasta 52 mil reais em um carregamento de lombo de bacalhau, uma carne considerada nobre e que possui alto valor.

Segundo informa a coluna Radar, na Veja, a licitação prevê a aquisição de até 250 quilos do tipo desfiado e outros 250 quilos do lombo de bacalhau do Porto dessalgado.

A inciativa da compra foi do comandante da tropa, tenente-brigadeiro Antonio Carlos Moretti Bermudez.