Meta, dona do Facebook, decide interromper pagamento de notícias na Austrália

Reuters – A Meta Platforms, empresa responsável pelo Facebook, anunciou uma decisão controversa que impactará os editores de notícias na Austrália. A partir de agora, a plataforma não pagará mais pelos conteúdos de notícias veiculados em suas páginas, desencadeando um novo embate com o governo australiano.

A medida da Meta vem após a Austrália liderar o cenário internacional ao implementar uma lei que obriga gigantes da internet, como o Facebook e o Google, a negociarem acordos de licenciamento com os editores de notícias. A justificativa por trás da legislação é a alegação de que essas empresas se beneficiam injustamente da receita publicitária gerada pelos links para notícias compartilhadas em suas plataformas.

A empresa afirmou que vai encerrar a aba de notícias do Facebook na Austrália e nos Estados Unidos, além de não estabelecer novos acordos comerciais para conteúdo de notícias tradicionais nesses países. O Primeiro-Ministro Anthony Albanese expressou sua insatisfação com a decisão, destacando que é injusto uma empresa lucrar com o investimento de outras em jornalismo.

Rod Sims, ex-presidente da Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores (ACCC), classificou a reversão da Meta como egoísta e manifestou preocupação com o impacto na sociedade. Segundo a lei australiana de 2021, o governo tem o poder de nomear um mediador para definir as taxas da Meta e, potencialmente, aplicar multas caso a empresa se recuse a cooperar.

Embora não tenham sido divulgados os valores dos acordos, estima-se que o Facebook pagava cerca de A$ 70 milhões por ano à indústria de mídia australiana. Por sua vez, os acordos do Google com a mídia local têm vigência de cinco anos, expirando em 2026.

A decisão da Meta provocou críticas das principais empresas de mídia da Austrália, que a consideram um ataque à indústria. O governo australiano, por sua vez, segue buscando orientações sobre os próximos passos a serem tomados diante dessa nova reviravolta.

A controvérsia em torno do pagamento por conteúdo de notícias online não se restringe à Austrália. Diversos governos ao redor do mundo têm demonstrado interesse em proteger suas indústrias de mídia local diante das pressões da era digital. Recentemente, a Indonésia anunciou planos semelhantes para fazer com que grandes empresas de tecnologia paguem por conteúdo de notícias.

