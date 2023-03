Meta revela preço para comprar 'selo de verificado' no Instagram e Facebook

Empresa segue passos do Twitter e passará a oferecer selos de verificação e benefícios exclusivos a assinantes edit

247 - A Meta revelou, nesta quinta-feira (30), o preço que será cobrado no Brasil para adquirir o Meta Verificado, serviço que oferecerá, entre outras coisas, o famoso "selo de verificação" no Instagram e Facebook.

Para tornar-se verificado no Instagram, será preciso pagar a quantia de R$ 77,99. Já no Facebook, o preço será de R$ 69,90. A informação é do CanalTech.

Além do selo de verificação, outros benefícios da assinatura do Meta Verificado serão:

Proteção proativa: monitoramento ativo da rede social para impedir impostores

Suporte direto: o atendimento da Meta será feito por pessoas reais quando necessário

Extras exclusivos: figurinhas e outros recursos estéticos exclusivos

Para o Facebook, a empresa também promete "dar mais visibilidade à conta, dando destaque a ela na busca, no campo de comentários e na recomendação de conteúdo", ainda de acordo com o CanalTech.

Vale destacar que as assinaturas para Facebook e Instagram são separadas.

