Mia Khalifa, ex-atriz pornô, é declarada morta no Facebook

247 - A ex-atriz pornô Mia Khalifa, de 28 anos, virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais após sua página oficial no Facebook aparecer como um "memorial", com todas as suas postagens apagadas, como se ela tivesse falecido. A informação é do portal Splash.

"Em memória de Mia Khalifa. Esperamos que as pessoas que amam Mia Khalifa encontrem alento ao visitar seu perfil, para lembrar e celebrar sua vida. Esperamos que este possa ser um lugar para os amigos e familiares de Mia Khalifa se lembrarem dela e a homenagearem", diz a mensagem.

Os fãs da modelo entraram em pânico. Porém, Mia continua publicando postagens em seu Instagram. No mesmo dia em que o Facebook deu a entender que ela tinha morrido, a apresentadora compartilhou memes de cenas da comédia "Monty Python em Busca do Cálice Sagrado" (1975) para desmentir os boatos.

"Ainda não estou morto! Eu me sinto bem!", dizia o post de Mia.

