Rádio Internacional da China - Depois do anúncio do fim da operação do jornal Apple Daily e seu site, alguns políticos ocidentais voltaram a difamar a China por “atacar a liberdade de imprensa”. Essa opinião é extremamente absurda, porque a questão do Apple Daily não tem nada a ver com liberdade de imprensa, pois, o jornal violou a Lei de Segurança Nacional de Hong Kong. Usando o pretexto de ”liberdade de imprensa”, alguns políticos ocidentais interferiram nos assuntos de Hong Kong, que são assuntos internos da China, e violaram a Lei Internacional e os princípios básicos das relações internacionais. Todos os chineses, incluindo os compatriotas de Hong Kong, manifestaram forte indignação e firme oposição.

O fim da operação do jornal Apple Daily e seu site foi uma decisão autônoma tomada pela direção da empresa, sem relação com o alegado “fechamento forçado”.

Alguns políticos ocidentais evitaram mencionar os próprios problemas de operação deste jornal e culparam o governo de Hong Kong, a fim de perturbar o desenvolvimento da China, incluindo o da região de Hong Kong.

De acordo com a polícia da Região Administrativa Especial, o Departamento de Segurança Nacional da Polícia local processou oficialmente as pessoas relevantes do Apple Daily no dia 18 por violar o artigo 29 da Lei de Segurança Nacional de Hong Kong, ou seja, conspirar para "colaborar com países estrangeiros ou forças estrangeiras que ameacem a segurança nacional."

Assim surgiu uma pergunta: qual país do mundo pode permitir que a "liberdade de imprensa e expressão" coloque em risco a segurança nacional? Se as ações das pessoas relevantes do Apple Daily ocorressem nos Estados Unidos ou em outros países ocidentais, como seriam tratadas?

No dia 22, o governo dos EUA fechou mais de 30 sites usados pela mídia iraniana sob o argumento de "violação de sanções". Onde está a "liberdade de imprensa" que algumas pessoas nos EUA têm entoado?

A Grã-Bretanha fez o mesmo. Devido ao grande contraste entre a atual cobertura jornalística internacional da televisão russa RT e os principais veículos de imprensa ocidental, Londres impôs penalidades várias vezes e até encerrou todas as suas contas bancárias no Reino Unido. Isto é "liberdade de imprensa"?

A retórica de "liberdade de imprensa" de algumas pessoas nos EUA e no Ocidente não pode enganar ninguém. A Lei Básica de Hong Kong e a Lei de Segurança Nacional de Hong Kong protegem os direitos e as liberdades dos residentes de Hong Kong de acordo com a lei, incluindo a liberdade de expressão e de imprensa. Alguns políticos ocidentais devem parar com as críticas infundadas e difamações contra Hong Kong.

