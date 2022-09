Mídia chinesa diz que o mar não é a lixeira do Japão

Japão deve parar imediatamente com seu plano de liberar água radioativa no mar, diz mídia chinesa edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Alguns grupos sociais japoneses enviaram nesta quarta-feira (21) uma assinatura conjunta de cerca de 42.000 pessoas à Companhia de Energia Elétrica de Tóquio (TEPC, na sigla em inglês) e ao Ministério da Economia, Comércio e Indústria do país, manifestando sua oposição ao plano de despejar a água contaminada da usina nuclear de Fukushima e pedindo ao governo japonês para pensar em outras maneiras de tratar o problema. Desde junho do ano passado, mais de 220 mil japoneses já mostraram o seu descontentamento através de um abaixo assinado.

Em abril de 2021, o governo japonês anunciou que liberará a água radioativa da usina nuclear de Fukushima no mar a partir da primavera de 2023. Alguns políticos japoneses disseram que a água será tratada por um sistema chamado ALPS, e depois da purificação, poderá até ser potável. No entanto, fatos demonstram que esta afirmação pode ser uma mentira.

Segundo as informações recentemente divulgadas pela TEPC, a concentração de atividade de estrôncio-90 descoberta nas amostras da água tratada pelo ALPS foi até três vezes igual ao padrão nacional do Japão. Por isso, a comunidade internacional e o povo japonês têm plena razão em se preocupar com a segurança da água radioativa tratada pela parte japonesa.

O acidente nuclear da usina de Fukushima que ocorreu em 2021 liberou uma grande quantidade de água radioativa e prejudicou o solo e o mar de mais de dez regiões do Japão. Recentemente, em alguns alimentos japoneses exportados a Taiwan foram descobertos elementos radioativos.

Atualmente, a água contaminada da usina nuclear de Fukushima já ultrapassou 1,3 milhão de toneladas, o que precisa de muitos investimentos para ser purificada. O Japão, entretanto, quer uma maneira mais econômica de se livrar da água, que é jogá-la ao mar, mas isso é uma atitude irresponsável e causará danos para toda a humanidade.

Uma instituição de pesquisa marítima da Alemanha indicou que em apenas 57 dias, a água radioativa do Japão poderá se espalhar pela maior parte do Pacífico, e três anos depois, os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália serão influenciados. Segundo a previsão do Greenpeace, os elementos radioativos da água contaminada do Japão poderão existir por mais de mil anos.

O mar não é a lixeira do Japão, e o país deve parar imediatamente com este plano irresponsável.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.