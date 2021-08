Os EUA divulgaram o chamado "relatório de investigação do rastreamento da origem do novo coronavírus" na sexta-feira (27) edit

Rádio Internacional da China - Os EUA divulgaram o chamado "relatório de investigação do rastreamento da origem do novo coronavírus" na sexta-feira (27) o qual acredita que as duas possibilidades da origem do novo coronavírus na natureza e no vazamento laboratorial não podem ser descartadas.

O relatório difama a China, afirmando que o país obstruiu investigações internacionais e se recusou a compartilhar informações. A China se opõe firmemente e condena veementemente esta posição.

Esta é mais uma manobra dos EUA para politizar a questão do rastreamento. O ”relatório” não tem cientificidade nem credibilidade. O objetivo dos EUA é usar a questão do rastreamento para culpar a China e disseminar o vírus político. O relatório foi elaborado pelos serviços de inteligência dos EUA, mais uma prova da politização do rastreamento da origem do vírus.

PUBLICIDADE

Na mesma questão, a atitude científica, profissional e responsável demonstrada pelo governo chinês é óbvia para todo o mundo. O grupo internacional de especialistas da OMS visitou duas vezes a China para realizar pesquisas conjuntas sobre o rastreamento do vírus. O grupo de especialistas se reuniu com todas as pessoas que desejava encontrar e verificou todos os materiais que desejava ver. O relatório de pesquisa conjunta divulgado pela OMS e China acredita que é "extremamente improvável" que o novo coronavírus tenha sido vazado pelo laboratório. Esta conclusão foi universalmente apoiada e reconhecida pela comunidade científica global.

Atualmente, as agências de inteligência dos EUA, que são boas na falsificação, esgotaram seus métodos e não podem produzir os materiais esperados pelos políticos americanos. Isso apenas mostra que a manipulação política acabará se curvando à ciência. As conclusões do rastreamento no primeiro estágio podem resistir aos testes científicos e históricos.

PUBLICIDADE

Como a pandemia se espalhou nos EUA? Obviamente, os EUA, "o país mais suspeito da origem do vírus", devem se tornar o foco da próxima fase do trabalho do rastreamento da origem do vírus da Covid-19 da OMS.

PUBLICIDADE