Mídia corporativa se rende ao jornalismo profissional dos sites independentes

Apoie o 247

ICL

247 – Os veículos da mídia corporativa, aquela que depende do grande capital para produzir seu jornalismo, pela primeira vez demonstraram respeito pelo jornalismo profissional produzido pelos sites da mídia independente, aquela que é financiada pelo apoio de seus leitores e pela publicidade programática (a que vem de plataformas de tecnologia, em razão de sua audiência), ao cobrir a entrevista de ontem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A Folha cobriu o evento, que classificou como "encontro com jornalistas", sem nenhum comentário pejorativo, e citou os veículos. "Participaram do encontro, que teve transmissão pelas redes sociais, jornalistas dos sites Brasil 247, Revista Fórum, DCM, Jornal GGN, Blog da Cidadania, Tutaméia, Jornalistas Livres e Rede Brasil Atual", apontou o jornal, em sua reportagem . O Globo também falou apenas que as falas do ex-presidente ocorreram numa coletiva de imprensa, sem depreciar os veículos que participaram, como fazia no passado. O único detalhe negativo foi o comentário de Bernardo Mello Franco, na CBN, como destaca Luís Costa Pinto, diretor editorial do 247:

PUBLICIDADE