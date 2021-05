Mídia internacional repercute morte de Paulo Gustavo: "um dos mais queridos do Brasil"

Jornais do exterior repercutiram a morte do ator brasileiro Paulo Gustavo. "Seus fãs e diferentes personalidades da área de cultura e entretenimento prestaram homenagem a ele nas redes sociais antes da notícia contundente", destacou o jornal argentino Lá Nacion. "Um dos artistas mais reconhecidos do país", afirmou o jornal espanhol Marca edit

247 - A mídia internacional repercutiu a morte do ator Paulo Gustavo, que faleceu nessa terça-feira (4) por causa da Covid-19. O jornal argentino Lá Nacion destacou a comoção do povo brasileiro com o falecimento do comediante.

"O ator e comediante brasileiro Paulo Gustavo, um dos mais queridos do Brasil, morreu nesta terça-feira aos 42 anos após lutar contra o coronavírus", afirmou a publicação. "Com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, seus fãs e diferentes personalidades da área de cultura e entretenimento prestaram homenagem a ele nas redes sociais antes da notícia contundente", disse.

O site espanhol Marca afirmou que Paulo Gustavo era "um dos artistas mais reconhecidos do país", e reforçou que ele foi "vítima do covid-19, doença contra a qual lutava há cerca de dois meses em um hospital, de acordo com confirmou sua assessoria de imprensa."

O noticiário Infobae relatou a comoção no Brasil com o falecimento do ator de 42 anos. "Pai de dois filhos de um ano, estava internado desde 13 de março. A notícia entristeceu todo o Brasil, onde foi conhecido e amado por mais de uma década", disse o texto.

"Protagonista da trilogia de sucesso 'Minha Mãe É Uma Peça' internou-se no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro desde meados de março e desde então passou por altos e baixos em sua saúde que o levaram a ser intubado por semanas em uma unidade de terapia intensiva", acrescentou.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.