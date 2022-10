Mídia iraniana denuncia que uma notícia falsa contra o Irã é publicada a cada dois minutos

Apoie o 247

247 - O site de notícias iraniano HispanTV publicou nesta segunda-feira um informe sobre as fake news contadas sobre o Irã e um comentário sobre como essas notícias afetaram a política externa europeia e americana contra o Irã.

"Mentira após mentira, esses meios de comunicação que tentaram derrubar o sistema da República Islâmica tentaram motivar a Geração Z do Irã a 'se levantar' contra seu próprio governo. Mal sabiam eles que suas mentiras logo seriam expostas".

Em um estudo exaustivo da agência de notícias Fars nas redes sociais desses meios de comunicação mostrou um fato incrível: Eles mentiram a cada dois minutos!

O desempenho de cinco meios de comunicação, incluindo a BBC Persian filiada ao governo britânico; Iran International afiliada ao governo saudita; Voz da América e Rádio Farda afiliadas ao governo dos EUA; Manoto, afiliado ao movimento Bahai, juntamente com suas contas de mídia social, mostram que postaram um total de 17.312 mentiras nos últimos 25 dias sobre eventos recentes no Irã.

Apenas os sites oficiais, os canais do Telegram e as contas do Twitter e Instagram desses cinco meios de comunicação foram examinados na publicação, e suas redes de televisão não foram incluídas.

Com base no volume de notícias e produções, a BBC teve o maior número de fake news, com Iran International e Radio Farda em seguida.

As publicações incluem notícias falsas, distorção, inversão, exagero e redução de escala de eventos.

Além disso, as notícias censuradas por esses meios de comunicação, como o relatório da Medicina Legal sobre a morte de Mahsa Amini, e as manifestações populares a favor da Revolução Islâmica, não foram examinadas.

As cinco principais mentiras republicadas por esses meios de comunicação nos últimos 25 dias incluem:

1. A falsa alegação de que Mahsa Amini foi espancada até a morte

2. Fake news sobre a morte e doença do líder da Revolução Islâmica, o aiatolá Seyed Ali Khamenei.

3. Notícias falsas sobre a queda da cidade de Oshnaviyeh.

4. Falsa alegação sobre a causa da morte de Nika Shakrami.

5. A falsa alegação de que as forças iranianas atacaram a Universidade Sharif.

De acordo com o ranking de fake news, mostra resultados interessantes:

1. A BBC persa com um total de 58% de mentiras (número total de notícias 5343 das quais 3101 são falsas).

2. Iran International com um total de 53% de mentiras (total de notícias 11426, número de fake news: 6026).

3. Cadena Manoto com um total de 49% de mentiras (total de notícias 3739, número de notícias falsas: 1835).

4. Voice of America com um total de 43% de mentiras (total de notícias 8555, número de notícias falsas: 3656).

5. Rádio Farda com um total de mentiras de 41% (total de notícias 6502, número de notícias falsas: 2696.

Assim, nos últimos 25 dias, em média, 48,8% das notícias veiculadas por esses meios são falsas. Ou seja, quase uma em cada duas notícias não é verdadeira.

Além disso, em média, esses veículos publicaram uma mentira a cada dois minutos desde 16 de setembro, quando Mahsa Amini morreu.

Um ponto a ser considerado foi a abundância de retórica provocativa, propaganda e vídeos de “como provocar tumultos”, o que é único e contra todos os protocolos de mídia do mundo, o que obviamente não foi abordado nesta pesquisa.

A Iran International teve a maior taxa de produção nos últimos 25 dias, com 11.426 notícias e reportagens, com a Voz da América e a Rádio Farda chegando em seguida.

Em termos de quantidade de notícias e reportagens republicadas nas mídias sociais, Iran International com 20%, Manoto com 17% e BBC Persian com 14% tiveram a maior parcela de publicação de notícias sobre tumultos em redes sociais. Ou seja, cerca de 51% das notícias de motins republicadas nas redes sociais estiveram relacionadas com estes 3 meios de comunicação.

Os governos europeus e seu melhor amigo, os Estados Unidos, tentaram aproveitar o momento para pressionar mais o Irã, impondo sanções adicionais a Teerã. A reportagem fortemente politizada da BBC em persa levou o Ministério das Relações Exteriores do Irã a convocar o embaixador britânico em Teerã, Simon Shercliff, e entregar-lhe uma nota oficial de protesto.

Não há dúvida de que a mídia atua como uma força adicional para o aparato de política interna e externa dos governos. Nos últimos dias, parecia que os países ocidentais haviam instruído seus assessores de mídia a atiçar as chamas da agitação no Irã.

O que não souberam calcular foi que não se pode construir un império sobre mentiras.

