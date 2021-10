Mídia oficial do bolsonarismo, Jovem Pan contrata Alexandre Garcia e Caio Coppola

Apoie o 247

247 – A rádio Jovem Pan, que se tornou o veículo oficial do bolsonarismo e da extrema direita no Brasil, contratou os comentaristas Alexandre Garcia e Caio Coppola, que foram afastados da CNN em razão do discurso negacionista em relação à covid-19. A dupla estreia logo depois do feriado, embora ainda não tenham sido divulgados os programas dos quais participarão. Ambos defendiam o inexistente "tratamento precoce" contra a doença – o que levou muitos brasileiros a acreditar no charlatanismo presidencial, que prescrevia produtos como cloroquina e ivermectina contra a doença.

