Mídia russa ignora completamente a chegada de Bolsonaro, relata jornalista do país

Artemiy Semenovskiy, jornalista e ativista de diteitos humanos russo, diz que as TVs fazem silêncio absoluto sobre a vinda do presidente brasileiro edit

247 - A mídia na Rússia não tem dado uma palavra sobre a ida do presidente brasileiro ao país, relata o jornalista russo Artemiy Semenovskiy, em entrevista a Brian Mier, do Brasil 247. Ele relata que as TVs fazem silêncio absoluto, sem qualquer cobertura jornalística sobre a visita de Jair Bolsonaro e seu encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, que deve acontecer nesta quarta-feira (15).

Em uma busca por reportagens da imprensa russa sobre a visita de Bolsonaro, é possível encontrar apenas cinco, que dizem a mesma coisa: o presidente brasileiro não irá tocar no tema da Ucrânia com Putin.

“A visita de Bolsonaro não causou nenhuma emoção na Rússia. Não foi Putin ou ministros do governo que o encontraram na passarela do avião, mas apenas o embaixador russo no Brasil”, observou Semenovskiy.

“A imprensa russa praticamente não cobre o fato da chegada de Bolsonaro, e a televisão russa ainda está completamente calada sobre o fato de Bolsonaro já estar em Moscou.

Acho que a maioria dos russos desconhece a chegada do presidente brasileiro.

Nenhuma publicação informou onde ele vai morar e outros detalhes”, detalhou.

“No entanto, as conversações de amanhã foram anunciadas na imprensa russa, e o porta-voz de Putin disse que o Kremlin aguarda as reuniões dos chefes de Estado, que ‘discutirão áreas potenciais onde podemos aprofundar e expandir ainda mais a cooperação’, ‘incluindo os tópicos que estamos falando há muito tempo’”, declarou ainda o jornalista russo.

Segundo ele, “nenhum detalhe ou fotos foram divulgados. Apenas frases diplomáticas padrão”. “Obviamente, não há expectativas grandiosas do encontro e a imprensa não está particularmente interessada nele”, analisou.

Kirill Kravchenko

Semenovskiy lembrou também, na entrevista ao 247, que há dois dias a imprensa russa escreveu que a família do biólogo russo Kirill Kravchenko, condenado por um tribunal brasileiro a uma longa pena de prisão, escreveu uma carta a Putin pedindo a Bolsonaro que levantasse a questão da necessidade de assumir o controle do processo de cumprimento da lei ao apreciar o recurso do biólogo, que em sua maioria foi acusado de crimes aos quais não tinha nada a ver.

O caso foi lembrado nessa semana, no âmbito da viagem de Bolsonaro à Rússia, pelo jornalista Joaquim de Carvalho no Twitter:

1) A má fama da Lava Jato pode ser alvo de conversa entre Putin e Bolsonaro. É que um biólogo russo, Kirill Kravchenko, foi condenado a 11 anos no Brasil por tráfico de animais silvestre, com provas controversas e pena desproporcional. — Joaquim de Carvalho (@joaquimmonstrao) February 13, 2022





3) Todos eram aliados da Lava Jato. Um juiz chegou a publicar artigo com o título "Somos todos Sergio Moro". Publicação russa diz que há componente xenófobo nos processos e faz referência à suspeita da ligação de Moro com autoridades norte-americanas.https://t.co/urIlAB8XJw — Joaquim de Carvalho (@joaquimmonstrao) February 13, 2022