Mídias da China e da Rússia realizam reunião de mesas redondas em Moscou

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A reunião de mesas redondas das mídias da China e da Rússia, co-organizada pelo Grupo de Mídia da China e o grupo de mídia internacional Rossiya Segodnya, foi realizada nesta quarta-feira (22) no Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou.

O vice-ministro do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), Shen Haixiong, e os responsáveis dos principais veículos de comunicação social da Rússia, assim como funcionários e intelectuais dos dois países trocaram opiniões sobre o “caminho de modernização adaptado à realidade de cada país”.

Em seu discurso, o presidente do CMG, Shen Haixiong, disse que há dez anos, foi no Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou em que o presidente chinês, Xi Jinping, apresentou pela primeira vez ao mundo o conceito de estabelecer a Comunidade com Futuro Compartilhado para a Humanidade. Ao longo destes dez anos, o líder de Estado chinês formulou sucessivamente várias iniciativas, como as do Cinturão e Rota, do desenvolvimento e segurança e civilização global, enriquecendo o conceito da Comunidade com Futuro Compartilhado para a Humanidade.

Segundo Shen Haixiong, o CMG trabalhará para promover a diversidade e a imparcialidade da estrutura da comunicação internacional, fazendo com que o mundo ouça mais as vozes dos povos de todos os países de explorar e escolher autonomamente seu próprio caminho de desenvolvimento.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.