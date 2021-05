Miguel do Rosário, editor do Cafezinho, aponta dois "graves erros" de Ciro, que podem ter sepultado sua candidatura

247 – "Ciro Gomes cometeu dois graves erros políticos nos últimos dias, que podem ter comprometido fatalmente uma candidatura que já passava por uma crise existencial, desde que Lula voltou ao páreo e bloqueou o crescimento do pedetista junto a largas fatias do eleitorado", escreve o jornalista Miguel do Rosário, em artigo publicado no Cafezinho.

"O primeiro erro foi puxar para si a trapalhada de Carlos Lupi, cuja postagem em favor da 'impressão do voto' produziu uma enxurrada de menções negativas. O segundo erro, e que também parece ter sido uma posição partidária, foi um posicionamento dúbio, inseguro, sobre as manifestações que ocorreriam neste dia 29 de maio, em várias cidades do país. Ciro postou um vídeo em que apoia os protestos, mas sem nenhuma ênfase, sem nenhuma energia. Não deve ter agradado nem quem apoia os protestos, nem que não os apoia. Quando não se tem nada a dizer, é sempre melhor não dizer nada", pontua o jornalista.

"Enfim, é realmente muito triste que o PDT e Ciro Gomes se deixem conduzir por um punhado de obsessivos e teóricos de conspiração, que parecem ignorar completamente o fato de que a defesa da 'impressão do voto', nesse momento, e da maneira como foi formulada, prejudicou muito a candidatura trabalhista. Os poucos influencers importantes que ainda apoiavam Ciro Gomes imediatamente se posicionaram contra esse delírio", escreve ainda o jornalista (leia a íntegra no Cafezinho) .

