Miguel do Rosário: nova pesquisa Futura/Modalmais mostra desidratação de Ciro

Por Miguel do Rosário, Cafezinho - Ciro Gomes vem caindo há quatro meses nas pesquisas eleitorais da Futura Inteligência, realizadas em parceria com o banco de investimento Modalmais.

Em julho, o candidato do PDT pontuava 5,6% na espontânea. Veio caindo mês a mês desde então e no levantamento feito entre os dias 19 a 22 de outubro, tem 2,1%.

Lula, por sua vez, parece ter batido num teto: hoje tem 31% na espontânea, mesmo índice do mês anterior. O petista segue empatado tecnicamente com Jair Bolsonaro, que tem 29,5%.

A íntegra da pesquisa pode ser baixada aqui.

Os números desmontam a tese de que Bolsonaro estaria liquidado. O presidente ainda é um candidato competitivo.

No relatório da pesquisa, o declínio de Ciro é atribuído ao “desgaste junto a eleitores de centro-esquerda”, após “recentes enfrentamentos, nas redes sociais, com fortes embates e críticas à ex-presidente Dilma e ao processo de impeachment”.

No cenário estimulado com os principais candidatos, Lula lidera com 34,7%, não muito distante de Bolsonaro, que tem 32%.

Sergio Moro aparece em terceiro lugar, com 11%, confirmando uma tendência apontada por inúmeros analistas, de que a chamada terceira via deve crescer pela centro-direita.

Ciro Gomes aparece em quarto, com 9,7%.

A pesquisa traz um cenário sem Bolsonaro. Neste caso, o principal beneficiado seria Lula, que ganharia 5 pontos. Moro herdaria 4 pontos e Ciro, 1 ponto.

O segundo lugar, num cenário sem Bolsonaro, seria assumido por Sérgio Moro.

Os dados estratificados da pesquisa espontânea, por renda e escolaridade, mostram que a vantagem de Lula se concentra entre eleitores mais pobres, com renda mensal familiar de até 2 salários mínimos. A partir daí, Bolsonaro lidera, às vezes com uma vantagem impressionante: entre eleitores com renda entre 5 e 10 salários, por exemplo, Bolsonaro tem 52%, contra 16% de Lula. Outro fato curioso é a mediocridade eleitoral dos outros candidatos, que não apresentam pontuação significativa em nenhum extrato.

Nos extratos por escolaridade, Lula ganha entre eleitores com baixa escolaridade (até o ensino fundamental), quase empata entre aqueles com ensino médio e fica 10 pontos atrás de Bolsonaro entre eleitores com ensino superior.

Entre os outros candidatos, a única pontuação que se destaca é o 5% de Ciro entre eleitores com ensino superior, ainda sim muito abaixo dos 33% de Bolsonaro e 23% de Lula.

Conclusão: trata-se de mais uma pesquisa para enterrar os sonhos de uma terceira via. No caso de Ciro Gomes, sua única chance, a de substituir Bolsonaro como adversário de Lula no segundo turno, é virtualmente impossível. A única chance de Ciro seria substituir Lula e enfrentar Bolsonaro no segundo turno, o que é uma possibilidade ainda mais remota.

A terceira via tem alguma chance pela centro-direita, se reunir suas forças ao redor de Sergio Moro, que acaba de se filiar ao Podemos e sinalizar sua pré-candidatura a presidência. Moro, porém, tem imensas vulnerabilidades eleitorais, a começar por sua debilidade junto aos eleitores de baixa renda, que formam a maioria esmagadora da população.

Entre cidadãos com baixa escolaridade, que correspondem a 44% do eleitorado, Moro pontua menos que 1% na espontânea.

