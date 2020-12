Militar americano diz no New York Times que a China será a primeira a distribuir vacina na América Latina

247 - A Sinovac no Brasil e a CanSino no México, entre outros países, são as vacinas com maior penetração na América Latina. Um militar estadunidense se assustou com a perspectiva e disse que a China está prestes a bater os EUA "em seu quintal".

O New York Times noticia: “China a caminho de bater os EUA”.

O chefe do Comando Sul, na Flórida, almirante Craig Faller - que ficou conhecido no Brasil ao apresentar o brigadeiro David Alcoforado para Trump, em julho, comentando que o Brasil pagava para militares trabalharem para ele - alertou que a China, que vem expandindo sua presença na região, "deve derrotar os EUA em seu próprio quintal, enquanto Washington busca cuidar dos EUA primeiro”.

Segundo o militar, sua função é monitorar “atores externos” na América Latina e conter a sua influência. “A competição de grandes potências está bem viva no hemisfério”, disse ele, no relato do jornal. A informação é do jornalista Nelson de Sá na Folha de S.Paulo.

