Militares foram desmoralizados por Bolsonaro, diz Janio de Freitas

247 - "Nenhuma instituição mostra maiores perdas, na confrontação dos conceitos públicos mais aparentes, do que as Forças Armadas atingidas pelas características do mandato de Bolsonaro", avalia o jornalista Janio de Freitas em artigo publicado na Folha de S. Paulo neste sábado (16).

Para ele, os militares viram em Jair Bolsonaro (PL) em 2018 a oportunidade "ideal" de "impor as visões da ditadura sem a ditadura". Ou seja, explorar a Amazônia, adotar a visão conservadora na pauta de costumes e nas relações internacionais, seguir a cartilha também conservadora na relação com os indígenas, minorias, e na agenda cultural. Sem falar na tolerância com a violência organizada, "policial ou não". "O governo Bolsonaro corresponde à visão geral das Forças Armadas, no mínimo por decorrência das dimensões majoritárias do Exército".

O atual governo, porém, desmoralizou e desgastou a imagem das Forças Armadas. Assim como Bolsonaro está alinhado às Forças Armadas no campo ideológico, também está alinhado, segundo o jornalista, nas "demonstrações patéticas de incompetência, quando não de ignorância primária, a normalidade de abusos de poder e, além de várias outras, agora os escândalos. Estes, com um toque original: o cômico. Ou ridículo".

