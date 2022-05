Militares querem impedir a posse de Lula e não é mais possível fingir normalidade, diz Reinaldo Azevedo

Apoie o 247

247 – "Ninguém mais tem o direito de duvidar de que setores das Forças Armadas, em concerto com o presidente Jair Bolsonaro, estão empenhados em impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva caso este vença as eleições de outubro. Chega de fingir normalidade!", escreveu o jornalista Reinaldo Azevedo, em seu twitter .

Em 2016, Reinaldo apoiou o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que teve como objetivo aplicar um choque neoliberal no Brasil, mas depois passou a fazer críticas aos excessos da Lava Jato. O golpe de 2016 teve sua continuidade em 2017 com a prisão política do ex-presidente Lula e em 2018 com seu impedimento em participar das eleições. Como Jair Bolsonaro parece ser incapaz de vencer uma eleição, há agora o temor de um golpe explicitamente militar.

