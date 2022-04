Ministério Público de São Paulo denuncia Adrilles Jorge à Justiça por gesto nazista na Jovem Pan

Apoie o 247

247 - O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou o comentarista e ex-BBB Adrilles Jorge à Justiça por ter feito ao vivo na TV Jovem Pan News uma saudação nazista.

O caso ocorreu em fevereiro, em meio a um debate na emissora sobre as declarações do ex-apresentador do Flow Podcast Monark, que defendeu o nazismo em um programa que contava com a participação dos deputados federais Tabata Amaral (PSB-SP) e Kim Kataguiri (União Brasil-SP).

Adrilles concluiu sua participação no programa levantando a mão direita ao lado do rosto, gesto considerado uma reprodução da saudação Sieg Heil, o que ele nega.

Para o MP, o comentarista ‘praticou, induziu e incitou a discriminação e preconceito de raça sob a forma de uma saudação nazista’. “O contexto evidencia que o gesto nazista ao final do programa de televisão foi a maneira não verbal do denunciado reafirmar os argumentos anteriores no sentido de que o nazismo foi menos ruim historicamente que o comunismo, relevando, pelo gesto, a própria preferência dentro os regimes”, escreveu a promotora Maria Fernanda Balsalobre Pinto, do Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância (Gecradi).

