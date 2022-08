Ministra do TSE manda redes sociais removerem fake news bolsonaristas contra Lula

Apoie o 247

247 - A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou nesta sexta-feira, 26, a remoção de notícias falsas difundidas por 11 perfis ligados a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que acusaram, sem provas, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de determinar o fim do 13.º salário e do direito a férias remuneradas, caso seja eleito. A magistrada determinou, ainda, que as redes sociais Kwai, TikTok e Facebook preservem os conteúdos removidos para eventual consulta posterior. As informações são do jornal Estado de S.Paulo.

A Coligação Brasil de Esperança, formada por partidos que apoiam a candidatura do ex-presidente Lula à Presidência, argumentou ao TSE que os perfis propagaram desinformação e propaganda eleitoral negativa, “forjadas com o claro objetivo de induzir o eleitorado em erro quanto ao posicionamento” do candidato. O plano de governo apresentado pelo PT ao tribunal não faz menção à revogação de direitos trabalhistas.

