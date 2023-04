Ministra francesa vira alvo de polêmica após posar para a Playboy

Apoie o 247

247 - Marlène Schiappa, responsável pela Economia Social e Solidária e Vida Associativa, causou polêmica ao posar para revista masculina Playboy. As imagens foram consideradas “inadequadas” pelos críticos em função da atual crise e dos conflitos sociais registrados na França em decorrência da aprovação da reforma previdenciária que alterou o limite de idade para aposentadorias por parte do governo do presidente Emmanuel Macron.

Schiappa, de 40 anos, é autora de livros eróticos e na entrevista da edição que irá circular a partir de quinta-feira (6), ela fala sobre direitos da mulher, política e literatura. "Defender o direito da mulher de dispor de seu próprio corpo é feito sempre e em qualquer lugar. Na França, a mulher é livre", postou Schiappa nas redes sociais durante o final de semana.

De acordo com o jornal O Globo, “a primeira-ministra, Élisabeth Borne, telefonou para Schiappa e lhe disse, segundo sua comitiva, que considera sua aparição na revista erótica ‘totalmente inadequada’ no atual contexto de tensão na França devido a uma impopular reforma da previdência”.

Ainda segundo areportagem, a editora da revista destacou que Schiappa "está comprometida com os direitos das mulheres e entendeu que a Playboy não é mais uma publicação para velhos machões, mas pode ser um instrumento da causa feminista".

Défendre le droit des femmes à disposer de leurs corps, c’est partout et tout le temps.

En France, les femmes sont libres.

N’en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites.#Playboy April 1, 2023

