Ministro da Justiça confunde Independência do Brasil com Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade (vídeo)

Depois de apoiadores de Bolsonaro celebrarem a Independência do Brasil com a bandeira dos EUA e da Secom se apropriar de uma música de um autor australiano, é a vez do ministro da Justiça, André Mendonça, confundir Revolução Francesa com Sete de Setembro. Ele disse: “Sete de Setembro de 1822, uma data para se celebrar a Independência do Brasil. Ideais como liberdade, igualdade e fraternidade se fizeram presentes naquele tempo” edit