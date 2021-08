Ministro do Turismo toca música que Roger Waters fez para o pai que lutou contra o fascismo (vídeo)

Internautas tiram sarro: “assassinaram Another Brick in the wall”; “se fosse eu, processava” edit

Fórum - O ministro do Turismo do governo Jair Bolsonaro, Gilson Machado, decidiu tocar uma canção clássica do grupo Pink Floyd durante participação no programa do apresentador bolsonarista Ernesto Lacombe, na Rede TV!. A música composta por Roger Waters, no entanto, traz uma mensagem política totalmente contrária ao que prega o governo ultraconservador.

[...]

Dessa vez, trocou a Ave Maria que apresentou em live com Bolsonaro por “Another Brick In The Wall”, de Roger Waters. Se a canção por si só já contraria tudo que prega o governo Bolsonaro, ela ainda foi usada por Waters para se manifestar diretamente contra o então candidato à presidência em 2018. Ainda que tenham tentado, os demais participantes da atração não conseguiram disfarçar o constrangimento.

PUBLICIDADE

Ministro do Bolsonaro cantando música do Roger Waters.... logo a música que ele fez sobre a morte do pai dele, que era comunista e que morreu na Itália lutando contra o fascismo. https://t.co/ElZgTXE75g — Hugo (@Stark_Effect) August 30, 2021

Durante show que fez em São Paulo na turnê “Us + Them”, Waters exibiu a hashtag #EleNão no telão enquanto tocava o hit. Além disso, apresentação foi marcada por uma lista de fascistas que têm assolado o planeta, a começar pelo ex-presidente estadunidense Donald Trump.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Fórum.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE