Miriam: governo também é negacionista na crise energética, mas o risco de apagão é cada vez maior

A jornalista Miriam Leitão diz que o governo erra na comunicação sobre a crise energética "porque é negacionista também nesse assunto", além de já negar os efeitos da pandemia. "O governo ao atuar do lado da oferta — e só agora ter medidas para conter a demanda — está contratando aumentos futuros e elevando os riscos do país", acrescenta edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, a jornalista Miriam Leitão diz que o "ministro Bento Albuquerque continua errando na comunicação, ao afirmar que não trabalha com a hipótese de racionamento". "Na prática, isso já começa a acontecer para os órgãos federais. O governo está atrasado porque é negacionista também nesse assunto e tem medo da queda da popularidade do presidente Bolsonaro", afirma.

A colunista cita uma entrevista do ex-diretor-geral da ANP David Zylbersztajn, especialista em setor elétrico: '"Bolsonaro precisa entender que há um risco de 30% de faltar energia. É um percentual muito alto. Ele está apostando nos 70%'".

De acordo com Miriam, "Itaipu está hoje gerando 39% da sua capacidade. Se não fosse a energia dos ventos e do sol, que não havia na crise de 2001, o Brasil já poderia estar em colapso".

"A eólica em agosto gerou 166% mais energia do que Itaipu no Brasil, e o sol chegou a 10 GW de potência instalada", diz. "O governo ao atuar do lado da oferta — e só agora ter medidas para conter a demanda — está contratando aumentos futuros e elevando os riscos do país", acrescenta.

