Miriam Leitão diz que, segundo a ANJ, associação dos grandes jornais, veículos pequenos e médios serão beneficiados

Apoie o 247

ICL

247 – A jornalista Miriam Leitão, colunista do Globo , defendeu nesta terça-feira a aprovação do PL 2630, o das "fake news", que favorece a Globo financeiramente, ao transferir recursos da publicidade digital para as empresas de jornalismo.

"Um debate intenso no fim de semana foi sobre a remuneração do jornalismo. Alguns veículos menores passaram a dizer que o texto poderia privilegiar as grandes empresas. A ANJ soltou nota negando isso e dizendo que será para todo o espectro do jornalismo. A Fenaj não ficou contra o texto, mas disse que é preciso assegurar o alcance geral do jornalismo. Esse ponto pode até ser mudado para ficar mais claro", escreveu a jornalista.

A ANJ, Associação Nacional de Jornais, reúne os veículos da mídia corporativa, e, em geral, adota posições alinhadas aos interesses da Globo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.