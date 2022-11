Miriam Leitão elogia início do governo Lula: “muitos acertos em pouco tempo”

Apoie o 247

247 - A jornalista Miriam Leitão elogiou o governo eleito de Lula (PT) pelo início dos trabalhos da transição de governo, em coluna no jornal O Globo . “Foram muitos acertos em pouco tempo”, afirmou.

“O presidente eleito decidiu comparecer à reunião global do clima como primeiro movimento diplomático e escolheu Geraldo Alckmin, bom gestor e com cara de frente ampla, para coordenar a transição. A negociação com o relator do orçamento foi iniciada imediatamente e já se desenha uma solução para a desordem do orçamento. As conversas para a formação de uma coalizão com partidos do centro e do centrão”, listou.

“Com todos esses acertos, o novo governo ocupou todo o espaço político. A sucessão começou antes do prazo regimental”, destacou.

Por outro lado, Miriam disse que “Bolsonaro abandonou seu governo e continua errando”. “Seu ato mais desastrado foi ser conivente, durante 72 horas, com os crimes cometidos nas estradas pelos seus seguidores. Aqueles atos foram financiados e isso precisa ser investigado. Os vitoriosos nem perderam tempo em brigar com golpistas. Enquanto seguidores de Bolsonaro protagonizavam cenas de histeria, os representantes do novo governo foram tratar das questões urgentes da administração”, escreveu.

