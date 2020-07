Míriam Leitão: "O governo Bolsonaro fracassou"

247 - A jornalista Míriam Leitão afirmou em sua coluna no Globo , neste domingo (18), que o governo de Jair Bolsonaro fracassou.

"O governo Bolsonaro fracassou. Um ano e meio depois, o Ministério da Educação recomeça pela terceira vez e agora fala em Estado laico, a Saúde está cercada de mortos de uma pandemia que não sabe enfrentar, na política externa o Brasil virou um país pária, a agricultura paga a conta dos crimes no meio ambiente. A ideia de governar com truques na mídia social terminou em páginas desativadas e uma investigação no Supremo. A economia não entregou o que prometeu e vive agora das promessas do ministro que declama as mesmas histórias sem relação com os fatos e números. E os militares? Ah, os militares são um caso à parte", apontou.

Míriam, que apoiou o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, disse que Bolsonaro vendeu ilusões na campanha e "acreditou quem escolheu a cegueira deliberada".

Sobre a participação dos militares, Míriam Leitão disse que "as Forças Armadas jamais poderiam ter se misturado a um governo que fomenta o ódio e a divisão do país".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.