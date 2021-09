Miriam Leitão: "o risco chinês poderia afetar o Brasil de várias formas"

Apoie o 247

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, a jornalista Miriam Leitão afirma que "uma crise internacional é tudo que o Brasil não precisa neste momento". "E foi isso que se vislumbrou ontem, quando mercados do mundo inteiro despencaram pelo temor do efeito de contágio de uma gigante imobiliária", diz. De acordo com a jornalista, "o risco chinês poderia afetar o Brasil de várias formas".

"O centro do problema fica exatamente no país do qual o Brasil mais depende, a China. "O problema da Evergrande é o seu tamanho e dispersão na economia chinesa, como explica o economista Gilberto Cardoso, CEO da Tarraco Commodities Solutions e analista da plataforma OHMResearch", diz a colunista, que, em seguida, cita uma declaração do analista.

"Evergrande é um conglomerado industrial, com foco no mercado imobiliário, mas também em máquinas, baterias, carro elétrico. Acredito que está em iminente falência. Um contágio direto seria sobre os credores, bancos ou outras instituições chinesas. A empresa é controlada por uma pessoa, sócio que tem 70% das ações. E os minoritários são bancos, fundos, empresas chinesas", afirmou ele.

A jornalista destacou que a China é "a segunda maior economia do mundo, haveria um aumento da aversão ao risco global". "Os investidores ficariam mais seletivos e passariam a cobrar juros mais altos de países com problemas, como é o caso do Brasil", diz.

"Um dos efeitos mais diretos desse cenário é a alta do dólar sobre as moedas de emergentes, como o real, o que teria impacto na nossa inflação. Os juros já estão em alta, amanhã por exemplo o Copom deve subir um ponto percentual. Na bolsa brasileira, a Vale, por ser grande exportadora de minério de ferro, teve queda de 29% em menos de dois meses, mesmo tendo reportado um lucro de R$ 40 bilhões no segundo trimestre".

