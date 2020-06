Miriam Leitão protesta contra Bolsonaro, "o louco que nos governa"

247 – "O país já está anestesiado pelas atrocidades diárias do presidente da República. Ainda assim tomou um susto com a criminosa atitude de estimular pessoas à invasão de hospitais. Isso é crime contra a saúde pública, é perturbação da ordem e incitação à prática de ilícitos. Coloca em risco pacientes, médicos e a população. Os seguidores do presidente podem seguir a proposta e executar tal desatino. Ele avisou que encaminhará os vídeos que receber à Polícia Federal. Se o fizer, será denunciação caluniosa. O negacionismo de Bolsonaro levou-o à loucura. Um louco nos governa", escreve a jornalista Miriam Leitão, que apoiou o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, em sua coluna no Globo .

Em seu texto, ela também detalhou os novos crimes cometidos por Jair Bolsonaro. "O código penal estabelece o crime de pôr em perigo a saúde de outrem (artigo 132), violação de domicílio (150) , infração de medida sanitária (268), incitação ao crime (286). Atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de utilidade pública (265). Na lei de abuso de autoridade, o artigo 22 estabelece que é crime 'invadir ou entrar astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio', no artigo 25, obter provas, em procedimento de investigação ou fiscalização, de forma ilícita. Essa lei prevê o ato de cometer crime por meio de terceiros. Na lei das contravenções penais, artigo 42: 'perturbar alguém, o trabalho, ou o sossego alheios, com gritaria ou algazarra'”.

"A todos eles, médicos, pacientes, familiares, o presidente Jair Bolsonaro desrespeitou com essa imperdoável atitude de convocar seus seguidores para invadir hospitais. Que pessoa sã faria isso?", questiona ainda Miriam.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.