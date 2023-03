Miriam Leitão quer que Lula esqueça Moro, que fez armação criminosa para associá-lo ao PCC

Apoie o 247

247 – A jornalista Miriam Leitão escreve em sua coluna deste domingo no jornal O Globo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria esquecer o ex-juiz suspeito Sérgio Moro, que o prendeu ilegalmente e que, em nova armação judicial, já desmascarada pelo portal Conjur , vem tentando associá-lo, sem provas, ao crime organizado.

Ao falar sobre o suposto plano para assassinar Moro, Miriam disse que "as declarações de Lula sobre o assunto foram lamentáveis" e sugere que o presidente disseminou desinformação. "Na quinta, mesmo diante das provas abundantes trazidas pela investigação, da qual participou a Polícia Federal, Lula criou uma teoria da conspiração", afirmou.

Na reportagem do portal Conjur, juristas demonstraram que a distribuição do caso PCC-Moro para as mãos da juíza Gabriela Hardt, parceira de Moro na Lava Jato, foi ilegal. E quando um processo escolhe um juiz ou uma juíza, os indícios de armação, como denunciou o presidente Lula, são evidentes. Afora isso, Moro, que será denunciado pelo advogado Rodrigo Tacla Duran por tentar extorqui-lo, passou o sábado disseminando teorias da conspiração sobre PT e PCC.

