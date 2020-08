Miss argumenta ter miopia para ser aprovada em cotas de deficientes físicos na federal do Acre

A miss Acre, Hyalina Lins, tentou ingressar no curso de Medicina da Universidade Federal do Acre argumentando possuir baixa visão e renda mensal vulnerável. No entanto, modelo postou vários registros de viagens publicadas em seu Instagram edit

247 - A Miss Acre 2018, Hyalina Lins Farias conseguiu a aprovação no curso de medicina da Universidade Federal do Acre e usou como argumento pela segunda vez a cota destinada aos candidatos com deficiência física. No início do ano, ela teve o indeferimento de sua matrícula após tentar usar o mesmo argumento das cotas.

Segundo reportagem do portal UOL, na primeira aprovação, internautas criticaram a escolha da Hyalina por duvidarem da deficiência da modelo e da renda mensal da jovem por causa de registros de viagens publicados em seu Instagram. Ela argumentou que estava desempregada e possuía baixa visão e que morava em Rio Branco com o pai autônomo.

Hyalina disse que possui miopia desde os cinco anos de idade. O caso se agravou e atualmente estaria com 20 graus, sendo também diagnosticada com baixa visão. Para amenizar o problema, ela contou que usa lentes de contatos.

