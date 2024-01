Monark pede ajuda a Elon Musk para continuar ativo nas redes

Apoie o 247

247 - Após o YouTube, do Google, deletar seus canais, o podcaster Bruno Aiub, conhecido como Monark, pediu ao dono da rede social X (antigo Twitter), Elon Musk, que lhe dê um contrato.

"Ei, Elon Musk, você pode me dar um contrato? Ajude-me a combater a tirania no Brasil. Podemos fazer contrato no exterior. Xandão (Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal) não poderá fazer nada! Exceto talvez banir X por IP no Brasil, mas YOLO (Você só vive uma vez)", escreveu Monark em postagem no X.

O YouTube decidiu, na quinta-feira (4), banir os canais de Monark após Moraes determinar, no ano passado, o bloqueio de suas contas por conta de notícias falsas. O magistrado também multou em R$ 300 mil o podcaster por descumprimento de decisão judicial.

O influenciador, que decidiu deixar ao Brasil e morar nos Estados Unidos, é alvo de um inquérito que tramita no Supremo sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Naquele mesmo dia, Moraes ordenou que as plataformas sociais Facebook, TikTok e Twitter bloqueassem os perfis relacionados a Monark, por 'instigarem e divulgarem os atos criminosos investigados'.

A plataforma de vídeos afirmou que removeu os canais de Monark por violarem suas regras de comunidade.

Em agosto do ano passado, Musk lançou um novo recurso que permite aos usuários transmitir vídeo ao vivo diretamente do X.

