Mônica Iozzi faz mea culpa: 'quem mais deu voz a Bolsonaro foi o CQC'

247 - A atriz e apresentadora Mônica Iozzi, em entrevista ao programa Conversa com Bial, da Globo, fez uma mea culpa em relação a seu trabalho no programa CQC, da Band.

Na época, por diversas vezes, Mônica entrevistou Jair Bolsonaro como deputado federal com o intuito, segundo ela, de denunciar a má formação dos parlamentares. Mônica Iozzi agora reconhece que foi usada por Bolsonaro para amplificar seu discurso de ódio, preconceito e extrema direita.

"Bolsonaro foi muito mais inteligente do que eu. Ele sabia que podia se utilizar da oportunidade que o programa proporcionava para espalhar o seu discurso. Ele ainda não era um cara muito conhecido, então para ele era bom. Quem mais deu voz a Jair foi o CQC, a gente não pode se eximir dessa culpa e, sim, eu me arrependo de ter falado com ele tantas vezes", afirmou a apresentadora.

